|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2BA007016031
|Наименование
|Фонарь поворотов MB SPRINTER 2/95-> LH белый
|Сторона установки
|слева
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с держателем лампы
|Напряжение [В]
|12
|Количество функций лампы освещения
|1
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|PY21W
|Функция осветительного прибора
|с мигающим огнем
|цвет стекла фары
|прозрачный
|парные номера артикулов
|2BA 007 016-041
|проверочное значение
|ECE, CCC
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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