Напряжение [В] 12 Количество функций лампы освещения 1 Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп PY21W Функция осветительного прибора с мигающим огнем цвет стекла фары прозрачный парные номера артикулов 2BA 007 016-041 проверочное значение ECE, CCC Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Запчасть Фонарь поворотов Мерседес SPRINTER 2/95-> LH белый представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA007016031. У данной детали есть аналоги с номерами: A9018200121 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти HELLA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.