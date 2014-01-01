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Фонарь поворотов MB SPRINTER 2/95-> LH белый артикул 2BA007016031 BEHR-HELLA в Алматы

2BA007016031 BEHR-HELLA Фонарь поворотов MB SPRINTER 2/95-> LH белый
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BA007016031
Наименование Фонарь поворотов MB SPRINTER 2/95-> LH белый
Сторона установки слева
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы
Напряжение [В] 12
Количество функций лампы освещения 1
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп PY21W
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
цвет стекла фары прозрачный
парные номера артикулов 2BA 007 016-041
проверочное значение ECE, CCC
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Запчасть Фонарь поворотов Мерседес SPRINTER 2/95-> LH белый представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA007016031. У данной детали есть аналоги с номерами: A9018200121 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти HELLA для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь поворотов MB SPRINTER 2/95-> LH белый BEHR-HELLA с артикулом 2BA007016031 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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