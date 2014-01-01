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Поворотник Мерседес 814 правый артикул 2BA003975041 BEHR-HELLA в Алматы

2BA003975041 BEHR-HELLA Поворотник Мерседес 814 правый
Производитель / Поставщик BEHR-HELLA
№ Производителя 2BA003975041
Наименование Поворотник Мерседес 814 правый
Сторона установки справа
Тип сборки Навес
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы
проверочное значение ECE
Напряжение [В] 24
Количество функций лампы освещения 1
Тип осветительного прибора Галоген
Тип ламп P21W
Функция осветительного прибора с мигающим огнем
цвет стекла фары желтый
Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Если вы хотите купить поворотник Мерседес 814 правый, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes 814. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA003975041. У данной детали есть аналоги с номерами: I7426 Фары для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фары для грузовиков с гарантией от производителя HELLA.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поворотник Мерседес 814 правый BEHR-HELLA с артикулом 2BA003975041 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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