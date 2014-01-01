|Производитель / Поставщик
|BEHR-HELLA
|№ Производителя
|2BA003975041
|Наименование
|Поворотник Мерседес 814 правый
|Сторона установки
|справа
|Тип сборки
|Навес
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с держателем лампы
|проверочное значение
|ECE
|Напряжение [В]
|24
|Количество функций лампы освещения
|1
|Тип осветительного прибора
|Галоген
|Тип ламп
|P21W
|Функция осветительного прибора
|с мигающим огнем
|цвет стекла фары
|желтый
|Требуется монтаж / демонтаж специалистами!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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