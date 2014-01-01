Дополнительный артикул / Дополнительная информация с держателем лампы проверочное значение ECE Напряжение [В] 24 Количество функций лампы освещения 1 Тип осветительного прибора Галоген Тип ламп P21W Функция осветительного прибора с мигающим огнем цвет стекла фары желтый Требуется монтаж / демонтаж специалистами!

Если вы хотите купить поворотник Мерседес 814 правый, просто позвоните нам! Применяется на Mercedes 814. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю HELLA с артикулом 2BA003975041. У данной детали есть аналоги с номерами: I7426 Фары для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные фары для грузовиков с гарантией от производителя HELLA.