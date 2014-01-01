Производитель / Поставщик AYDINSAN № Производителя 281400 Наименование Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø42 мм; шлицы-26); 145 мм MAN 281400

Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø42 мм; шлицы-26); 145 мм МАН 281400 представлена по производителю AYDINSAN с артикулом 281400. У данной детали есть аналоги с номерами: 281400, 281400. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (авт.) универсальный; (Ø42 мм; шлицы-26); 145 мм МАН 281400 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя AYDINSAN. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.