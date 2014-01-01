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Ресивер Ивеко Стралис Траккер Еврокарго воздушный 20 л артикул 21988 AUGER в Алматы

21988 AUGER Ресивер Ивеко Стралис Траккер Еврокарго воздушный 20 л
Производитель / Поставщик AUGER
№ Производителя 21988
Наименование Ресивер Ивеко Стралис Траккер Еврокарго воздушный 20 л
Длина [мм] 495
Вес [кг] 7,111
Размер резьбы M22x1,5
Рабочее давление [бар] 12,5
Объем [л] 20
Материал сталь
Наружный диаметр [мм] 246
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ресивер Ивеко Стралис Траккер Еврокарго воздушный 20 л производителя AUGER с артикулом 21988 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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