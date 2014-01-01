|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|21951
|Наименование
|Ресивер воздушный Скания 4/R V=30 L=569 D=276
|Длина [мм]
|571,5
|Вес [кг]
|9,256
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Рабочее давление [бар]
|15,5
|Объем [л]
|30
|Материал
|сталь
|Наружный диаметр [мм]
|276
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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