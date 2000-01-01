menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Ресивер воздушный МАН 4-серии TGA (2000-2008) 40L/310x605 артикул 21946 AUGER в Алматы

21946 AUGER Ресивер воздушный МАН 4-серии TGA (2000-2008) 40L/310x605
Производитель / Поставщик AUGER
№ Производителя 21946
Наименование Ресивер воздушный МАН 4-серии TGA (2000-2008) 40L/310x605
Длина [мм] 605
Вес [кг] 11,567
Размер резьбы M22x1,5
Рабочее давление [бар] 12,5
Объем [л] 40
Материал сталь
Наружный диаметр [мм] 310
Если вы хотите купить ресивер воздушный МАН 4-серии ТГА (2000-2008) 40L/310x605, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю AUGER. У данной детали есть аналоги с номерами: 03636800A, 05200006, 106049, 1406000161, 290110, 370120, 81514010182. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя AUGER.

С этим товаром покупают...

MANN-FILTER HU9452X

DAYCO 10PK1570HD

Поликлиновой ремень

DAYCO 8PK1555HD

Поликлиновой ремень

VOLVO 22024917

EURORICAMBI 88530753

ГАЙКА КАРДАННОГО ВАЛА
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ресивер воздушный МАН 4-серии TGA (2000-2008) 40L/310x605 производителя AUGER с артикулом 21946 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0