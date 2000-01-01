Размер резьбы M22x1,5 Рабочее давление [бар] 12,5 Объем [л] 40 Материал сталь Наружный диаметр [мм] 310

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