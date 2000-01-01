|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|21946
|Наименование
|Ресивер воздушный МАН 4-серии TGA (2000-2008) 40L/310x605
|Длина [мм]
|605
|Вес [кг]
|11,567
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Рабочее давление [бар]
|12,5
|Объем [л]
|40
|Материал
|сталь
|Наружный диаметр [мм]
|310
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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