Размер резьбы M22x1,5 Рабочее давление [бар] 12,5 Объем [л] 80 Материал сталь Наружный диаметр [мм] 396

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