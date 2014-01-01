Размер резьбы M22x1,5 Рабочее давление [бар] 14,5 Объем [л] 60 Материал сталь Наружный диаметр [мм] 276

Если вы хотите купить воздушный ресивер БПВ ø276x1102/M22x1 5 емкость:60лтр., просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю AUGER. У данной детали есть аналоги с номерами: 0220041500, 030351609, 0582400080, 07645400A, 1505417, 1740600140, 1935529. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя AUGER.