|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|21068
|Наименование
|Энергоаккумулятор барабанный MAN TGA TGS TGX самосвал 24 30 входы M22x1,5 мм
|Вес [кг]
|11,2
|Тип тормоза
|Барабанный тормозной механизм
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Высота подъема [мм]
|57
|Параметр
|Type 24 / 30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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