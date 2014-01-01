|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|21064
|Наименование
|Энергоаккумулятор МАН барабанный 24-24 задний правый
|Вес [кг]
|9,361
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Параметр
|Type 24 / 24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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