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Энергоаккумулятор Мерседес Актрос Аксор левый дискового тормоза артикул 21045 AUGER в Алматы

21045 AUGER Энергоаккумулятор Мерседес Актрос Аксор левый дискового тормоза
Производитель / Поставщик AUGER
№ Производителя 21045
Наименование Энергоаккумулятор Мерседес Актрос Аксор левый дискового тормоза
Вес [кг] 10,052
Размер резьбы M22x1,5
Высота подъема [мм] 64
Параметр Type 16 / 24
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для тормозного диска

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Энергоаккумулятор Мерседес Актрос Аксор левый дискового тормоза производителя AUGER с артикулом 21045 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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