|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|21042
|Наименование
|Энергоаккумулятор Мерседес Актрос Аксор правый
|Сторона установки
|сзади слева
|Вес [кг]
|10,17
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Высота подъема [мм]
|64
|Параметр
|Type 16 / 24
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|для тормозного диска
|Размер резьбы 1
|M22x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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