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Энергоаккумулятор Мерседес Актрос Аксор правый артикул 21042 AUGER в Алматы

21042 AUGER Энергоаккумулятор Мерседес Актрос Аксор правый
Производитель / Поставщик AUGER
№ Производителя 21042
Наименование Энергоаккумулятор Мерседес Актрос Аксор правый
Сторона установки сзади слева
Вес [кг] 10,17
Размер резьбы M22x1,5
Высота подъема [мм] 64
Параметр Type 16 / 24
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 для тормозного диска
Размер резьбы 1 M22x1,5

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AUGER 21045

Энергоаккумулятор дисковый тормоз тип 16/24 IBV, 64/64, M22x1,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Энергоаккумулятор Мерседес Актрос Аксор правый производителя AUGER с артикулом 21042 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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