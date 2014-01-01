|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|15178
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|Сторона установки
|передний мост
|Толщина [мм]
|24
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|115/115 mm
|Длина [мм]
|799
|Вес [кг]
|12,684
|Ø отверстия [мм]
|17
|Ø трубы [мм]
|50
|Тип рычага
|Продольный рычаг
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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