Размер резьбы M28x1,5 Размер конуса [мм] 24, 28,9

Запчасть наконечник рулевой тяги правый Мерседес Аксор 2623 2831 L: 141 M28x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10059. У данной детали есть аналоги с номерами: 10059, 10059, 10059, 6306C3, 1652986, 210086, 63062RSC3. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый Мерседес Аксор 2623 2831 L: 141 M28x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.