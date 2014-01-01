Размер резьбы M35x1,5 Размер конуса [мм] 23,5, 26,2

Запчасть наконечник поперечной рулевой тяги правый Мерседес O303/305/307/405/407 L: 150/M35x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10055. У данной детали есть аналоги с номерами: 10055, 10055. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник поперечной рулевой тяги правый Мерседес O303/305/307/405/407 L: 150/M35x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.