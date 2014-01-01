Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 19,9, 22,2

Запчасть наконечник продольной рулевой тяги правый Мерседес 814D L: 115/M30x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10053. У данной детали есть аналоги с номерами: 10053, 0003303135, 0003308135, 0013300335, 0013300335, 0013300435, 050301907150. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник продольной рулевой тяги правый Мерседес 814D L: 115/M30x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.