|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|10053
|Наименование
|Наконечник продольной рулевой тяги правый MB 814D, L: 115/M30x1,5
|Длина [мм]
|125
|Вес [кг]
|1,195
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Размер конуса [мм]
|19,9, 22,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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