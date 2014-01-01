|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|10052
|Наименование
|10052 (AUGER) Наконечник рулевой тяги (правый)
|Длина [мм]
|125
|Вес [кг]
|1,825
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Размер конуса [мм]
|28,9, 32,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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