Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 28,9, 32,2

Запчасть 10052 (AUGER) Наконечник рулевой тяги (правый) представлена по производителю AUGER с артикулом 10052. У данной детали есть аналоги с номерами: 10052, 10052. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 10052 (AUGER) Наконечник рулевой тяги (правый) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.