Размер резьбы M24x1,5 Размер конуса [мм] 16,2, 18,2

Запчасть наконечник поперечной рулевой тяги левый Мерседес T2 L: 160/M24x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10051. У данной детали есть аналоги с номерами: 10051, 125460, 1548054, 041003000710, 10082, 101116, KLTA0266. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник поперечной рулевой тяги левый Мерседес T2 L: 160/M24x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.