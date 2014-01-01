|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|10050
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги правый MB LP 1973—1984, L: 95/M24x1,5
|Длина [мм]
|95
|Вес [кг]
|0,665
|Размер резьбы
|M24x1,5
|Размер конуса [мм]
|16,2, 18,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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