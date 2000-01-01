Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 27,1, 30,2

Запчасть наконечник продольной рулевой тяги правый МАН Ф90/ф2000 L: 158/M30x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10042. У данной детали есть аналоги с номерами: 10042, 10042. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник продольной рулевой тяги правый МАН Ф90/ф2000 L: 158/M30x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.