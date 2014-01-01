Размер резьбы M26x1,5 Размер конуса [мм] 27,1, 30,2

Запчасть наконечник рулевой тяги правый Ивеко/МАН L: 81/M26x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10038. У данной детали есть аналоги с номерами: 10038, 10038, 10038. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый Ивеко/МАН L: 81/M26x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.