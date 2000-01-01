|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|10033
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги правый MB L-ser, MAN L/M2000, DAF 75/85CF/95XF, Volvo FL7/10/F10/12, L: 95/M
|Длина [мм]
|99
|Вес [кг]
|0,71
|Размер резьбы
|M24x1,5
|Размер конуса [мм]
|18,1, 20,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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