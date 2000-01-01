Размер резьбы M24x1,5 Размер конуса [мм] 18,1, 20,2

Запчасть наконечник рулевой тяги правый Мерседес L-ser МАН L/м2000 Даф 75/85CF/95XF Вольво ФЛ 7/10/F 10/12 L: 95/M представлена по производителю AUGER с артикулом 10033. У данной детали есть аналоги с номерами: 10033, 10033, 10033. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги правый Мерседес L-ser МАН L/м2000 Даф 75/85CF/95XF Вольво ФЛ 7/10/F 10/12 L: 95/M, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.