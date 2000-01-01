Ø трубы [мм] 38 Стойка Шатун регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть продольная рулевая тяга МАН л2000 L: 825 представлена по производителю AUGER с артикулом 10028. У данной детали есть аналоги с номерами: 10028, 10028. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия продольная рулевая тяга МАН л2000 L: 825 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.