|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|10027
|Наименование
|Тяга рулевая поперечная L=1620
|Длина [мм]
|1630
|Вес [кг]
|7,83
|Ø трубы [мм]
|36
|Стойка
|Шатун
|регулируемый
|регулируемый с двух сторон
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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