Ø трубы [мм] 36 Стойка Шатун регулируемый регулируемый с двух сторон Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

Запчасть тяга рулевая поперечная L=1620 представлена по производителю AUGER с артикулом 10027. У данной детали есть аналоги с номерами: 10027, 10027, 10027. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная L=1620 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.