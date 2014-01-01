Размер резьбы M24x1,5 Размер конуса [мм] 19,9, 22,2

Запчасть наконечник рулевой тяги левый Мерседес 609D/612D L: 105/M24x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10020. У данной детали есть аналоги с номерами: 10020 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги левый Мерседес 609D/612D L: 105/M24x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.