|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|10020
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги левый MB 609D/612D, L: 105/M24x1,5
|Длина [мм]
|110
|Вес [кг]
|0,875
|Размер резьбы
|M24x1,5
|Размер конуса [мм]
|19,9, 22,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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