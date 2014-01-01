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Наконечник рулевой тяги правый MB 609D/612D, L: 105/M24x1,5 артикул 10019 AUGER в Алматы

10019 AUGER Наконечник рулевой тяги правый MB 609D/612D, L: 105/M24x1,5
Производитель / Поставщик AUGER
№ Производителя 10019
Наименование Наконечник рулевой тяги правый MB 609D/612D, L: 105/M24x1,5
Длина [мм] 110
Вес [кг] 0,89
Размер резьбы M24x1,5
Размер конуса [мм] 19,9, 22,2
Запчасть наконечник рулевой тяги правый Мерседес 609D/612D L: 105/M24x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10019. У данной детали есть аналоги с номерами: 10019, 10019. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый Мерседес 609D/612D L: 105/M24x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой тяги правый MB 609D/612D, L: 105/M24x1,5 производителя AUGER с артикулом 10019 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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