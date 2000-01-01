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Наконечник продольной рулевой тяги правый Scania/MAN F2000/TGA/RVI/Iveco, L: 143/M30x1,5 артикул 10018 AUGER в Алматы

10018 AUGER Наконечник продольной рулевой тяги правый Scania/MAN F2000/TGA/RVI/Iveco, L: 143/M30x1,5
Производитель / Поставщик AUGER
№ Производителя 10018
Наименование Наконечник продольной рулевой тяги правый Scania/MAN F2000/TGA/RVI/Iveco, L: 143/M30x1,5
Длина [мм] 146
Вес [кг] 1,755
Размер резьбы M30x1,5
Размер конуса [мм] 27,1, 30,2
Запчасть наконечник продольной рулевой тяги правый Скания/МАН ф2000/ТГА/Рено/Ивеко L: 143/M30x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10018. У данной детали есть аналоги с номерами: 10018 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник продольной рулевой тяги правый Скания/МАН ф2000/ТГА/Рено/Ивеко L: 143/M30x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник продольной рулевой тяги правый Scania/MAN F2000/TGA/RVI/Iveco, L: 143/M30x1,5 производителя AUGER с артикулом 10018 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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