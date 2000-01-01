|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|10018
|Наименование
|Наконечник продольной рулевой тяги правый Scania/MAN F2000/TGA/RVI/Iveco, L: 143/M30x1,5
|Длина [мм]
|146
|Вес [кг]
|1,755
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Размер конуса [мм]
|27,1, 30,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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