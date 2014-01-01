Размер резьбы M28x1,5 Размер конуса [мм] 19,9, 22,7

Запчасть наконечник левый. M28*1.5*19.9*180*50*M18;45/600-1000 представлена по производителю AUGER с артикулом 10011. У данной детали есть аналоги с номерами: 10011 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник левый. M28*1.5*19.9*180*50*M18;45/600-1000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.