|Производитель / Поставщик
|AUGER
|№ Производителя
|10011
|Наименование
|Наконечник левый. M28*1.5*19.9*180*50*M18;45/600-1000
|Длина [мм]
|180
|Вес [кг]
|1,36
|Размер резьбы
|M28x1,5
|Размер конуса [мм]
|19,9, 22,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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