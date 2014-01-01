Размер резьбы M48x1,5

Запчасть наконечник рулевой тяги левый Даф 95/95XF L: 133/M48x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10006. У данной детали есть аналоги с номерами: 10006 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги левый Даф 95/95XF L: 133/M48x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.