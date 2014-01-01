Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 23,5, 26,2

Запчасть 10004 (AUGER) Наконечник рулевой тяги лев L:115 M30x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10004. У данной детали есть аналоги с номерами: 10004, 10004, 53174, 54232, 462981, 12010004, 5411402503. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 10004 (AUGER) Наконечник рулевой тяги лев L:115 M30x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.