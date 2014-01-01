Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 27,1, 30,2

Запчасть наконечник рулевой тяги 120*118*27/70*M30*1.5/M24*1 5 LHT МАН/Мерседес Рено 10002 представлена по производителю AUGER с артикулом 10002. У данной детали есть аналоги с номерами: 10002, ZX112282, ZX120314, 10002, 10002, 301993, 53175. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги 120*118*27/70*M30*1.5/M24*1 5 LHT МАН/Мерседес Рено 10002 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.