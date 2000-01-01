Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 27,1, 30,2

Запчасть наконечник рулевой тяги правый Мерседес Атего/МАН Ф90/ф2000/Даф/Вольво/Скания L: 125/M30x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10001. У данной детали есть аналоги с номерами: 10001, 53173, 54231, 462982, 5411402603, A5411402603, A5411403003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый Мерседес Атего/МАН Ф90/ф2000/Даф/Вольво/Скания L: 125/M30x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.