menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Наконечник рулевой тяги правый MB Atego/MAN F90/F2000/DAF/Volvo/Scania, L: 125/M30x1,5 артикул 10001 AUGER в Алматы

10001 AUGER Наконечник рулевой тяги правый MB Atego/MAN F90/F2000/DAF/Volvo/Scania, L: 125/M30x1,5
Производитель / Поставщик AUGER
№ Производителя 10001
Наименование Наконечник рулевой тяги правый MB Atego/MAN F90/F2000/DAF/Volvo/Scania, L: 125/M30x1,5
Длина [мм] 125
Вес [кг] 1,705
Размер резьбы M30x1,5
Размер конуса [мм] 27,1, 30,2
Запчасть наконечник рулевой тяги правый Мерседес Атего/МАН Ф90/ф2000/Даф/Вольво/Скания L: 125/M30x1 5 представлена по производителю AUGER с артикулом 10001. У данной детали есть аналоги с номерами: 10001, 53173, 54231, 462982, 5411402603, A5411402603, A5411403003. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый Мерседес Атего/МАН Ф90/ф2000/Даф/Вольво/Скания L: 125/M30x1 5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AUGER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

SAMPA 040463

Кожух, ступица колеса

AUGER 53305

Подушка двигателя передняя Scania P/R/4-SERIES DC9/DC11/DSC-DC-DT12 o110x121

AUGER 75110

Натяжной промежуточный ролик вентилятора Scania R-ser. D9/D13 XPI o11xo74x39

AUGER 10131

Продольная рулевая тяга Iveco L: 940

AUGER 10002

Наконечник рулевой тяги L=120 мм; М30х1,5 левая
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой тяги правый MB Atego/MAN F90/F2000/DAF/Volvo/Scania, L: 125/M30x1,5 производителя AUGER с артикулом 10001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0