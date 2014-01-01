Производитель / Поставщик ATD № Производителя 0900049 Наименование датчик давления масла MB, 5BAR, 1-контакт

Запчасть датчик давления масла Мерседес 5BAR 1-контакт представлена по производителю ATD с артикулом 0900.049. У данной детали есть аналоги с номерами: 0900049 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления масла Мерседес 5BAR 1-контакт на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ATD. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.