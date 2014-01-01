menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Щтка стеклоочистителя 560мм каркасная артикул 182000 ALCA в Алматы

Производитель / Поставщик ALCA
№ Производителя 182000
Наименование Щтка стеклоочистителя 560мм каркасная
Производитель ALCA
Длина, мм 560
Тип крепления Крючок 9 мм
Распылитель Нет
EAN-13 4028224182001
Упаковка Коробка
Вес 1 шт 0.178
Объем 1 шт 0,00060032
Длина коробки 610
Ширина коробки 190
Высота коробки 270
Длина 1 ед 604
Ширина 1 ед 50
Высота 1 ед 16
Если вы хотите купить щтка стеклоочистителя 560мм каркасная, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю ALCA с артикулом 182000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ALCA.

С этим товаром покупают...

ALCA 179000

Щетка с/оч, 19/48 см UNIVERSAL Alca

ALCA 176000

Щетка с/оч, 16/40 см UNIVERSAL Alca

ALCA 178000

Щетка с/оч, 18/45 см UNIVERSAL Alca

ALCA 186000

Щетка с/оч, 26/65 см UNIVERSAL Alca

ALCA 181000

Щетка с/оч, 21/53 см UNIVERSAL Alca
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щтка стеклоочистителя 560мм каркасная производителя ALCA с артикулом 182000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0