|Производитель / Поставщик
|ALCA
|№ Производителя
|182000
|Наименование
|Щтка стеклоочистителя 560мм каркасная
|Производитель
|ALCA
|Длина, мм
|560
|Тип крепления
|Крючок 9 мм
|Распылитель
|Нет
|EAN-13
|4028224182001
|Упаковка
|Коробка
|Вес 1 шт
|0.178
|Объем 1 шт
|0,00060032
|Длина коробки
|610
|Ширина коробки
|190
|Высота коробки
|270
|Длина 1 ед
|604
|Ширина 1 ед
|50
|Высота 1 ед
|16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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