Тип крепления Крючок 9 мм Распылитель Нет EAN-13 4028224182001 Упаковка Коробка Вес 1 шт 0.178 Объем 1 шт 0,00060032 Длина коробки 610 Ширина коробки 190 Высота коробки 270 Длина 1 ед 604 Ширина 1 ед 50 Высота 1 ед 16

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