Высота [мм] 13

Запчасть сальник вала коленчатого 130х150х13 представлена по производителю AJUSA с артикулом 15066100. У данной детали есть аналоги с номерами: 15066100 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала коленчатого 130х150х13 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AJUSA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.