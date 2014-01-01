|Производитель / Поставщик
|AJUSA
|№ Производителя
|15066100
|Наименование
|сальник вала коленчатого 130х150х13
|Внутренний диаметр
|130
|Наружный диаметр [мм]
|150
|Высота [мм]
|13
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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