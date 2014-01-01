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сальник вала коленчатого 155х180х15 артикул 15042900 AJUSA в Алматы

15042900 AJUSA сальник вала коленчатого 155х180х15
Производитель / Поставщик AJUSA
№ Производителя 15042900
Наименование сальник вала коленчатого 155х180х15
Внутренний диаметр 155
Наружный диаметр [мм] 180
Высота [мм] 14,5
Запчасть сальник вала коленчатого 155х180х15 представлена по производителю AJUSA с артикулом 15042900. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX132362, 15042900, 031288, 12015806, 12015806B, 812593400, 20030333B. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала коленчатого 155х180х15 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AJUSA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить сальник вала коленчатого 155х180х15 производителя AJUSA с артикулом 15042900 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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