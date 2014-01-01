Высота [мм] 14,5

Запчасть сальник вала коленчатого 155х180х15 представлена по производителю AJUSA с артикулом 15042900. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX132362, 15042900, 031288, 12015806, 12015806B, 812593400, 20030333B. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник вала коленчатого 155х180х15 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AJUSA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.