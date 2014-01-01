Длина [мм] 652 Вес [г] 100,28

Запчасть прокладка картера Мерседес Актрос OM501 V6 паронит 14080600 представлена по производителю AJUSA с артикулом 14080600. У данной детали есть аналоги с номерами: 14080600, 420409, 445980, 445981, 3102874300, 2575005, 5410140322. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка картера Мерседес Актрос OM501 V6 паронит 14080600 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AJUSA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.