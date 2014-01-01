Ширина [мм] 215 Длина [мм] 500

Запчасть прокладка Головка блока D=128 Мерседес ОМ346/355 на 3 цилиндра 10058500 представлена по производителю AJUSA с артикулом 10058500. У данной детали есть аналоги с номерами: 10058500, 420241, 749541, 3002183430, AS450, 612176040. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока D=128 Мерседес ОМ346/355 на 3 цилиндра 10058500 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AJUSA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.