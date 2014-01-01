|Производитель / Поставщик
|AJUSA
|№ Производителя
|10058500
|Наименование
|Прокладка ГБЦ D=128 MB ОМ346/355 на 3 цилиндра 10058500
|Диаметр [мм]
|130
|Толщина [мм]
|1,5
|Ширина [мм]
|215
|Длина [мм]
|500
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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