|Производитель / Поставщик
|AIRTEX
|№ Производителя
|1463
|Наименование
|Водяной насос, охлаждение двигателя
|Вес [кг]
|2,29
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