Производитель / Поставщик AIRTECH № Производителя 34941P Наименование Подушка воздушная без стакана; (1 шп.+штуц. / 1 шп.); BPW 30; M18x1.5

Запчасть подушка воздушная без стакана; (1 шп.+штуц. 1 шп.); БПВ 30; M18x1.5 представлена по производителю AIRTECH с артикулом 34941P. У данной детали есть аналоги с номерами: 34941P, RML75052, KLTJ0053, P104941S02, 4941NP02, 120502, 131062CO. Подушки воздушные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка воздушная без стакана; (1 шп.+штуц. 1 шп.); БПВ 30; M18x1.5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные подушки воздушные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя AIRTECH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.