Производитель / Поставщик AIR FREN № Производителя 146108 Наименование Клапан тормозного крана 475 315... главного

Запчасть клапан тормозного крана 475 315... главного представлена по производителю AIR-FREN с артикулом 14.610.8. У данной детали есть аналоги с номерами: 95530011, 8122042, 81323010340, 0003217821. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан тормозного крана 475 315... главного, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AIR-FREN. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.