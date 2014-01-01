Производитель / Поставщик AIR FREN № Производителя 11R3004 Наименование Р/к главного тормозного крана MAN Haldex 32006…@

Запчасть р/к главного тормозного крана МАН Халдекс 32006…@ представлена по производителю AIR-FREN с артикулом 11.R3004. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к главного тормозного крана МАН Халдекс 32006…@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AIR-FREN. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.