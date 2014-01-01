Производитель / Поставщик AFM № Производителя 343265 Наименование Помпа с прокладками 135мм MB/MAN

Запчасть помпа с прокладками 135мм Мерседес/МАН представлена по производителю AFM с артикулом 343.265. У данной детали есть аналоги с номерами: 343265, 343265. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия помпа с прокладками 135мм Мерседес/МАН на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AFM. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.