Производитель / Поставщик AFM № Производителя 21343559T Наименование Трос переключения передач КПП Volvo FH/FM 12/13

Запчасть трос переключения передач КПП Вольво FH/FM 12/13 представлена по производителю AFM с артикулом 21343559T. У данной детали есть аналоги с номерами: 21343559T, 21343559T. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трос переключения передач КПП Вольво FH/FM 12/13 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя AFM. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.