Производитель / Поставщик AFM № Производителя 1866225 Наименование Рулевой наконечник (с прав.резьбой) MAN C:30/TH:M30x1,5R/L:141

Запчасть рулевой наконечник (с прав.резьбой) МАН C:30/TH:M30x1 5R L:141 представлена по производителю AFM с артикулом 1866225. У данной детали есть аналоги с номерами: 1866225 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рулевой наконечник (с прав.резьбой) МАН C:30/TH:M30x1 5R L:141 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя AFM. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.