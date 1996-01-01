|Производитель / Поставщик
|ТОЧКА-ОПОРЫ
|№ Производителя
|22011842
|Наименование
|Полиуретановая втулка стабилизатора, передней подвески VOLKSWAGEN VENTO (1992 - 1998); CADDY (1996 - 2003); CORRADO (1989 - 1995), GOLF (1984 - 1998); GOLF CABRIOLET (1994 - 2002), VARIANT (1994 - 1999); JETTA (1984 - 1992); POLO CLASSIC/VARIANT (199
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