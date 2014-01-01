Производитель / Поставщик ТЕХНОТРОН № Производителя 21258060 Наименование ВЕНТИЛЯТОР ЯМЗ-530 650ММ С ВЯЗКОСТНОЙ МУФТОЙ В СБОРЕ (МАЗ-5440B5,5340B5) ТЕХНОТРОН

Если вы хотите купить вЕНТИЛЯТОР ЯМЗ-530 650ММ С ВЯЗКОСТНОЙ МУФТОЙ В СБОРЕ (МАЗ-5440B5 5340B5) ТЕХНОТРОН, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю ТЕХНОТРОН с артикулом 21258060. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ТЕХНОТРОН.