Длина 410 мм

Если вы хотите купить ключ балонный 30х33мм L=410, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю АВТОДЕЛО с артикулом 34003. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя АВТОДЕЛО.